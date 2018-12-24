Мощное цунами в Индонезии: кадры последствий

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, возросло до 334 человек, сообщает агентство по борьбе с чрезвычайными ситуациями страны. Среди погибших украинцев нет, сообщили в МИД Украины 24 декабря.

Более трех тысяч человек пострадали от стихийного бедствия, вызванного, предположительно, подводным оползнем, причиной которого стала вулканическая активность горы Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны.

Индонезия пока не обладает системой раннего предупреждения о цунами, вызванных подводными оползнями или вулканами в море. Цунами произошло вечером 22 декабря.

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Ученые подсчитали, что за минувшие 20 лет жертвами природных катаклизмов стали свыше 526 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net