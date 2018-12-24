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24. 12. 2018

Метеорит перекрыл реку, угрожая селам подтоплением

В Сети опубликовали видео с места падения метеорита в Хабаровском крае РФ, который разрушил вершину сопки и грунт перекрыл русло реки Буреи.

По данным местных СМИ, инцидент произошел несколько дней назад, однако из-за безлюдности территории информация о нем появилась не сразу.

Глава Верхнебуреинского района РФ Алексей Маслов заявил, что, если завал на реке будет грозить подтоплением населенных пунктов, в районе объявят режим чрезвычайно ситуации.

Местные жители сообщили, что не видели в небе никаких ярких объектов, но припомнили, что 11 декабря у них с подоконников попадали цветы.

В метеорите нашли алмазы с погибшей планеты

Ранее в Университете Канзаса геологи обнаружили огромный кратер от столкновения поверхности Земли с метеоритом. Воронка находится под ледниками Гренландии.

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Источник: korrespondent.net

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