Лента RSS
Подписаться на ленту
24 декабря 2018, понедельник, 17:11
-2°C
Завтра -5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,44
24. 12. 2018

В Индии столкнулись полсотни авто: есть погибшие

В Индии из-за столкновения 50 транспортных средств погибли восемь человек. Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщает NDTV.

Отмечается, что авария случилась утром из-за густого тумана. На территории округа Джаджар в штате Гарьян столкнулись 50 транспортных средств, включая школьные автобусы. Восемь человек погибли, десять человек находятся в критическом состоянии.

"После того, как внедорожник столкнулся с грузовиком, другие транспортные средства, которые были рядом, также столкнулись. Видимость была очень плохой из-за густого тумана", - отметил представитель полиции округа Джаджар.

Из-за аварии на шоссе возникла двухкилометровая пробка.

7 killed after 50 vehicles pile-up because of dense fog in Haryana's Jhajjar. pic.twitter.com/KfijPXZipp

— DNA (@dna) 24 декабря 2018 г.

Ранее в Абу-Даби случилась масштабная авария, разбились 44 автомобиля.

Напомним, в истории ОАЭ были случаи, когда на дорогах разбивались более 100 машин.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Я много чего могу понять и простить. Кроме запятой между подлежащим и сказуемым. Зачем люди, делают это?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.