В Италии проснулся вулкан Этна

На итальянском острове Сицилия в понедельник, 24 декабря, началось извержение вулкана Этна. Об этом сообщает Reuters.

С самого высокого и самого активного вулкана Европы начал выходить дым и огромное количество пепла.

Национальный институт геофизики и вулканологии Италии насчитал более 130 сейсмических толчков, при этом самый сильный из них достиг магнитуды 4,0.

Из-за извержения пришлось вынужденно приостановить работу аэропорта города Катания. Информации о пострадавших пока нет.

Etna today

(Video made by me)#etna #Sicily #24dicembre pic.twitter.com/VmrWq6iZNh — Laura Fiannacca (@LFiannacca) 24 декабря 2018 г.

Ранее на Аляске проснулся вулкан Вениаминова.

Также сообщалось, что спутник Sentinel-2Aсделал впечатляющий снимок вулкана Фогу из космоса.

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Источник: korrespondent.net