При атаке в правительственном квартале Кабула погибли 27 человек

В результате вооруженной атаки на правительственный комплекс в Кабуле в понедельник, 24 декабря, погибли по меньшей мере 27 человек. Об этом сообщило МВД Афганистана, информирует Al Jazeera.

Отмечается, что группа вооруженных людей совершила нападение на комплекс правительственных зданий в афганской столице, захватив в заложники сотрудников Национального управления по делам людей с ограниченными возможностями и семей жертв войны Афганистана.

Большинство жертв - гражданские лица.

Как сообщил представитель Министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш, силы безопасности спасли более 350 человек. Силовики зачистили территорию от боевиков.

جزئیات: تا اکنون بیش از 350 تن توسط نیرو های دلیر امنیتی نجات داده شده، 25 شهید و بیش از 20 زخمی داریم. ارقام در حال تغییر است. ساحه کاملا تصفیه شده. تیم بررسی واقعه به محل رسیده و در حال چک نمودن اتاق ها هستند. — Najib Danish (@NajibDanish2) 24 декабря 2018 г.

Напомним, в сентябре семь человек погибли и более 20 получили ранения в результате теракта в Кабуле.

Ранее в Кабуле жертвами двух взрывов стали более 20 человек.

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Источник: korrespondent.net