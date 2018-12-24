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24. 12. 2018

Рождественское письмо Линкольна продали на аукционе за $60 тысяч

Письмо 16-го президента США Авраама Линкольна, которое тот к Рождеству отправил родственникам его жены, было продано на аукционе в США за $60 тыс.. Об этом в понедельние, 24 декабря, пишет CNN.

Как отмечается, письмо было отправлено в период Гражданской войны с США 1861-1865 годов.

В отправленном письме Линкольн призывал "не трогать их, пока мистер и миссис Крэйг (родственники супруги Линкольна( ведут себя как мирные и преданные граждане Соединенных Штатов". Также он призывал к объединению разрозненной войной страны.

По имеющимся данным, Линкольн написал письмо за несколько дней до Рождества в 1863 году.

Ранее письмо Авраама Линкольна детям было продано на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 3,4 миллиона долларов.

Автограф Линкольна ушел с молотка более чем за два миллиона долларов

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Источник: korrespondent.net

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