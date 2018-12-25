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25. 12. 2018

Варфоломей о ПЦУ: Порошенко дал взятку конфетами


Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с детьми рассказал, что взял за автокефалию для украинской церкви с президента Петра Порошенко не деньги, а конфеты и шоколад, передает греческая газета Kathimerini.

Вселенский патриарх пояснил, что Порошенко имеет шоколадную фабрику и, как и президент США Дональд Трамп, является предпринимателем.

"Сейчас, с радости автокефалии его церкви, хотя русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию, я взял не деньги, а много конфет и шоколада с фабрики Порошенко", – сказал Варфоломей.

После этого он также раздал конфеты детям, пришедшим колядовать в резиденцию патриарха в Фанаре.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Верховная Рада обязала УПЦ МП в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

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Источник: korrespondent.net

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