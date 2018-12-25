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25. 12. 2018

Трамп назвал "единственную проблему" экономики США


Единственная проблем экономики США – это Федеральная резервная система страны. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter в понедельник, 24 декабря.

"Единственная проблема нашей экономики – это ФРС. Они не чувствуют рынок, они не понимают необходимость торговых войн или сильного доллара, или даже приостановки работы правительства демократами из-за споров по границе", – отметил американский лидер.

Кроме того, Трамп сравнил ФРС с сильным, но "неумелым игроком в гольф, который не может забить мяч в лунку".

Федеральная резервная система – независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления контроля над коммерческой банковской системой США. Объединяет 12 федеральных резервных банков. Главу ФРС может снять президент страны.

Напомним, 19 декабря ФРС повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта – до 2,25-2,5% годовых. Трамп назвал повышение ставки ФРС "главной угрозой" успехам своего президентского срока. Кроме того, лидер США заявил, что назначение Джерома Пауэлла на пост главы ФРС было ошибкой.

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Источник: korrespondent.net

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