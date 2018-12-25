Суд обязал КНДР выплатить 500 млн долларов за смерть американского студента

Американский суд предписал правительству Северной Кореи выплатить компенсацию в размере 501 млн долларов семье американского студента Отто Вомбиера, умершего вскоре после заключения в КНДР Решение приняла в понедельник, 24 декабря, судья федерального суда столичного округа Колумбия Берил Хауэлл, передает Associated Press.
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Источник: korrespondent.net
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