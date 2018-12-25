Саудиты готовы восстановить Сирию вместо США – Трамп



Власти Саудовской Аравии готовы принять участие в восстановлении Сирии, потратив на это "необходимую сумму". Об этом заявил президент США Дональд Трамп в понедельник, 24 декабря, в Twitter.

"Здорово, когда богатые государства готовы помочь своим соседям в восстановлении вместо того, чтобы ждать помощи от великой страны США, которая находится очень далеко", – написал американский лидер.

Напомним, 19 декабря Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны.

Трамп свое решение объяснил тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.

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Источник: korrespondent.net