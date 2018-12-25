Полиция подтвердила угрозу теракта в Барселоне



Полиция Каталонии в понедельник, 24 декабря, подтвердила получение информации об угрозе теракта в Барселоне на новогодние праздники, сообщают местные СМИ.



"Через международные каналы мы получили извещение о потенциальной террористической угрозе", – заявили в полиции.



В Барселоне усилены меры безопасности, в местах массового скопления людей увеличено число стражей порядка.



Напомним, ранее об угрозе террористической атаки в Барселоне сообщил Госдеп США. По данным американцев, повышенную осторожность стоит проявлять на улице Рамбла.



В прошлом году в центре Барселоны произошел теракт – микроавтобус наехал на толпу людей. В результате атаки погибли 14 человек, еще более 130 получили травмы.

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Источник: korrespondent.net