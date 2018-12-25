Лента RSS
Подписаться на ленту
25 декабря 2018, вторник, 07:13
-5°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,44
25. 12. 2018

Ирак готов ввести войска в Сирию


Ирак может развернуть войска в Сирии на фоне решения США о выводе своих военных с территории этой страны. Об этом заявил премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди, передает Associated Press.

По его словам, власти страны рассматривают все варианты для защиты Ирака от угроз, исходящих от пограничных государств.

23 декабря в Ираке прошло заседание совета безопасности, после которого в канцелярии премьера Ирака сообщили, что власти страны исполняют свои обязанности по принятию мер для предотвращения возможных последствий решения США по выходу из Сирии.

Напомним, 19 декабря Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны.

Трамп свое решение объяснил тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я много чего могу понять и простить. Кроме запятой между подлежащим и сказуемым. Зачем люди, делают это?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.