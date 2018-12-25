Трамп одобрил строительство еще 185 км стены на границе с Мексикой



Президент США Дональд Трамп одобрил контракт на строительство еще одного участка стены на границе с Мексикой протяженностью 185 километров. Об этом он написал в Twitter во вторник, 25 декабря.



"Я нахожусь в Овальном кабинете и только что выдал разрешение на контракт на еще один большой 115-мильный (185-километровый – ред.) участок стены в Техасе", – сообщил Трамп.



Напомним, из-за стены на границе с Мексикой американские законодатели не смогли принять бюджет на 2019 финансовый год. Без финансирования временно остались Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности.



21 декабря Палата представителей одобрила проект, предполагающий выделение 5,7 млрд долларов на строительство заграждения, хотя Трамп требует 25 млрд долларов. Демократы в Сенате заявили, что обладают достаточным количеством голосов, чтобы заблокировать любую резолюцию, включающую финансирование стены Трампа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net