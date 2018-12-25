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25. 12. 2018

Трамп одобрил строительство еще 185 км стены на границе с Мексикой


Президент США Дональд Трамп одобрил контракт на строительство еще одного участка стены на границе с Мексикой протяженностью 185 километров. Об этом он написал в Twitter во вторник, 25 декабря.
 
"Я нахожусь в Овальном кабинете и только что выдал разрешение на контракт на еще один большой 115-мильный (185-километровый – ред.) участок стены в Техасе", – сообщил Трамп.
 
Напомним, из-за стены на границе с Мексикой американские законодатели не смогли принять бюджет на 2019 финансовый год. Без финансирования временно остались Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности.
 
21 декабря Палата представителей одобрила проект, предполагающий выделение 5,7 млрд долларов на строительство заграждения, хотя Трамп требует 25 млрд долларов. Демократы в Сенате заявили, что обладают достаточным количеством голосов, чтобы заблокировать любую резолюцию, включающую финансирование стены Трампа.

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Источник: korrespondent.net

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