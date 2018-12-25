В Колумбии 25 человек пострадали при аварии на канатной дороге



Около 25 человек получили травмы в результате аварии на канатной дороге в колумбийской столице Боготе, сообщает газета El Tiempo.

Инцидент произошел в понедельник, 24 декабря. Кабинка канатной дороги врезалась в заградительный барьер и разбилась, находившиеся в ней 20 человек получили травмы. Еще пятеро пострадали в другой кабинке, которая шла навстречу и была задета. Выясняются причины аварии.

Напомним, в марте на грузинском курорте Гудаури из-за аварийной остановки канатной дороги пострадали 10 человек. Перед этим около 13 тысяч туристов оказались заблокированными на швейцарском горнолыжном курорте Церматт.

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Источник: korrespondent.net