На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,4

В Тихом океане возле Командорских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщил во вторник, 25 декабря, Камчатский филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в ночь на вторник по местному времени на глубине 17,5 км. Его эпицентр находился в 105 км западнее села Никольское, расположенного на острове Беринга (Алеутский район Камчатского края), в 162 км юго-восточнее райцентра Усть-Камчатск", – говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетический класс сейсмического события составил 14,3.

В российском поселке Усть-Камчатск это землетрясение ощущалось силой до двух баллов. Жители села Никольское подземных толчков не ощутили. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

Накануне произошло землетрясение магнитудой 5,5 в акватории Тихого океана недалеко от японского остров Хонсю. Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 189 км от города Татеяма в префектуре Тиба. По интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как "очень сильное".

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Источник: korrespondent.net