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25. 12. 2018

В Израиле пройдут досрочные выборы в парламент

Досрочные выборы в парламент Израиля пройдут в начале апреля 2019 года. Об этом сообщил представитель партии Ликуд израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщил в понедельник, 24 декабря.

По его словам, главы партий, формирующих правящую коалицию, единогласно решили распустить парламент.

Основанием для этого решения стала напряженность внутри правящей коалиции. Первоначально выборы в Кнессет были запланированы на ноябрь 2019 года.

В ноябре 2018 года праворадикальная партия Байт Йехуди пригрозила выйти из состава правящей коалиции, если ее председатель Нафтали Беннет не получит пост нового министра обороны. В настоящее время Беннет является израильским министром образования и министром по делам диаспоры.

В настоящее время Минобороны Израиля руководит премьер Нетаньяху. Он сменил на этой должности Авигдора Либермана, который в ноябре 2018 года ушел в отставку в знак протеста против соглашения о перемирии с радикальным исламистским движением ХАМАС.

Партия Либермана Наш дом – Израиль покинула правящую коалицию и вместе с партиями Кулану и Байт Йехуди призвала к досрочным выборам.

В свою очередь, глава израильского правительства первоначально расценил подобные призывы как "безответственные". По его мнению, в свете напряженной ситуации в области безопасности такие требования являлись "ненужными и ошибочными".

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net

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