Лента RSS
Подписаться на ленту
25 декабря 2018, вторник, 10:22
-6°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,44
25. 12. 2018

Теракт в Кабуле: число жертв превысило 40 человек

Не менее 43 человека погибли и еще 10 были ранены в результате атаки боевиков на правительственный комплекс в Кабуле. Об этом сообщает во вторник, 25 декабря, телеканал Tolo News со ссылкой на данные Минздрава Афганистана.

По уточненным данным, 24 декабря у здания министерства общественных работ в Кабуле произошли три взрыва. Затем внутрь ворвались вооруженные огнестрельным оружием террористы, убивая всех на своем пути.

Прибывшие силовики после продолжительной перестрелки убили троих боевиков. Пока продолжалась операция по обезвреживанию, несколько сотен чиновников забаррикадировались внутри офисных помещений. Впоследствии оттуда были эвакуированы 357 человек.

Изначально сообщалось о 27 погибших в результате теракта в Кабуле. Большинство жертв – гражданские лица.

Напомним, в сентябре семь человек погибли и более 20 получили ранения в результате теракта в Кабуле.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я много чего могу понять и простить. Кроме запятой между подлежащим и сказуемым. Зачем люди, делают это?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.