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25. 12. 2018

Число жертв цунами в Индонезии достигло 429 человек

Число жертв цунами в Индонезии достигло 429 человек. Такие данные озвучил представитель местного Национального агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, сообщает CNBC Indonesia во вторник, 25 декабря.

Отмечается, что на данный момент известно о 1485 пострадавших, при этом 154 человека до сих пор считаются пропавшими без вести. Более 16 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Больше всего от цунами пострадал регион Пандегланг в провинции Бантен, где погибли 290 человек и 1143 получили ранения. В Южном Лампунге погибли 108 человек погибли и 279 получили ранения. Режим чрезвычайной ситуации в некоторых регионах продлится до 7 января.

Напомним, 22 декабря на Индонезию обрушилось мощное цунами. Предполагается, что его спровоцировал подводный оползень, причиной которого стала активность вулкана Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной Луны.

Ранее сообщалось о 373 жертвах цунами в Индонезии.

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Источник: korrespondent.net

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