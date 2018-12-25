В Мексике разбился вертолет с губернатором штата

В Мексике потерпел крушение вертолет Agusta с губернатором штата Пуэбла Мартой Эрикой Алонсо. Всего в результате аварии погибли пять человек, сообщает Reuters во вторник, 25 декабря.
По словам министра безопасности Мексики Альфонсо Дюрасо, вертолет направлялся в Мехико и разбился в трех милях от аэропорта Пуэблы.
В результате катастрофы погибли губернатор Пуэблы, ее муж Рафаэль Морено, капитан вертолета Роберто Коуп и офицер Марко Антонио Тавера. Предполагается, что на борту находился еще один человек.
Ранее в Мексике потерпел крушение вертолет с министром внутренних дел Альфонсо Наваррете и губернатором штата Оахака Алехандро Муратом. В результате инцидента двое людей на земле погибли. При этом оба чиновника не пострадали.
Также сообщалось, что в Чехии в районе военной базы Намешть над Ославой разбился военный вертолет Ми-24. Тогда никто не пострадал.
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Источник: korrespondent.net
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