В столице Ливии – Триполи – три террориста-смертника совершили нападение на здание Министерства иностранных дел. Об этом сообщает Reuters во вторник, 25 декабря, со ссылкой на сотрудников службы безопасности.

Силовики рассказали, что один террорист был убит во время перестрелки, а два других успели подорвать себя возле здания МИД.

Данные о количество жертв разнятся. Так, правоохранители заявили, что три человека убиты и шесть ранены. Министерство здравоохранения Ливии пока подтвердило информацию об одном погибшем и девяти раненых.

Министр иностранных дел Ливии Мохамед Тахер Сиала не пострадал.

Cмотрите фотогалерею: В Ливии совершено нападение на здание МИД, есть жертвы

Ранее стало известно, что не менее 43 человек погибли и еще 10 были ранены в результате атаки боевиков на правительственный комплекс в Кабуле.

А в результате двойного теракта в столице Сомали – Могадишо – погибли 17 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net