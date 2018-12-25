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25. 12. 2018

В Мексике прошел фестиваль редиски

В мексиканском городе Оахака прошел традиционный провели фестиваль редиски, сообщает ТСН во вторник, 25 декабря.

Отмечается, что фермеры и художники собираются в Оахаке уже 121 год подряд.

"На центральную площадь свозят фигуры, вырезанные из корнеплодов. Из редисок собирают целые композиции – птиц, животных и дома. Автор самой оригинальной композиции получает полторы тысячи долларов", – говорится в сообщении.

Ранее в ноябре в Таджикистане на фестивале плова в Душанбе произошла драка из-за еды. Голодная толпа мгновенно набросилась на котел и начала есть плов прямо руками.

А в июне в Полтаве прошел международный фестиваль галушек. Во время мероприятия было приготовлено и съедено по меньшей мере 130 тысяч галушек.

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Источник: korrespondent.net

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