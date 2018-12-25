На побережье Черного моря сел на мель сухогруз

Сухогруз сел на мель в Черном море возле поселка Таманский в Краснодарском крае РФ. Все 11 членов экипажа эвакуированы, сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС России 25 декабря.

"Сухогруз Surov под флагом Монголии сель на мель в акватории Черного моря, юго-восточнее мыса Железный Рог. По предварительным данным, у судна в результате шторма была порвана якорная цепь. Капитан судна сигнал SOS не подавал", – говорится в сообщении.

На борту судна Surov в момент происшествия находились 11 членов экипажа – все они были благополучно эвакуированы на берег. В настоящее время готовится операция по снятию судна с мели. По данным местных СМИ, экипаж состоял из девяти россиян и двух азербайджанцев.

"Операцию по снятию судна с мели готовится выполнять спасательный буксир Спасатель Демидов", – сказал источник.

Утверждается, что разлива нефтепродуктов не произошло и ущерба окружающей среде не нанесено.

Ранее в Швеции задержали пьяного российского капитана и его помощника, которые посадили судно на мель недалеко от города Оскарсхамн.

А на прошлой неделе на северо-западе Турции, возле побережья города Шиле, в Черном море из-за сильного шторма село на мель грузовое судно Наталия. Команду удалось эвакуировать.

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Источник: korrespondent.net