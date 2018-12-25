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25. 12. 2018

Россия расширила санкции против Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник, 25 декабря, подписал  постановление, которым расширил список физических и юридических лиц Украины, подпадающих под санкции.

"Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление", – написал Медведев в Twitter.

Медведев добавил, что "это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".

В свою очередь Интерфакс со ссылкой на информацию из правительства РФ сообщает, что "списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций".

Напомним, 1 ноября Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Украины. Тогда сообщалось, что ограничения коснутся 322 физических и 68 юридических лиц. Они предусматривают замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества, а также запрет на вывод капиталов из России.

Ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которое расширило санкции в отношении российских юридически и физических лиц, а также продлило действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы.

Отметим, на данный момент в санкционных списках Украины находятся 1748 физических лиц и 756 юридических лиц из России.

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Источник: korrespondent.net

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