В Китае мужчина угнал автобус и въехал в толпу

Не менее пяти человек погибли и более 20 получили травмы после того, как неизвестный мужчина, вооруженный ножом, угнал автобус и врезался на нем в пешеходов в провинции Фуцзянь на юго-востоке КНР. Инцидент произошел в городе Лунъянь во вторник, 25 декабря.

По сообщению местной полиции, автобус сбил пешеходов, когда злоумышленник пытался уйти от погони. Среди погибших - один полицейский. В итоге угонщик был задержан. О его мотивах пока ничего не сообщается.

Китайский медиаресурс Duowei news, базирующийся в США, выложил в Twitter видеозапись, на которой запечатлены угнанный автобус, лежащие на земле люди и кадры задержания угонщика.

【#公交被劫持】2018年12月25日，福建省龙岩市，一公交车疑被“劫持”，嫌疑人上了35路公交车后，对一名女子乱砍后开车乱撞。据报道，目前已造成5人死亡：https://t.co/9Dux0XwBSC pic.twitter.com/GsUtghh6kh — 多維新聞 Duowei News (@DwnewsDWnews) 25 декабря 2018 г.

Ранее в Китае внедорожник въехал в толпу людей, погибли три человека, еще 43 получили ранения. А до этого автомобиль врезался в толпу пешеходов в британском Ливерпуле вечером 24 декабря.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net