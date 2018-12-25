В Грузии от "свиного гриппа" умерли два человека

В Грузии за несколько дней от вируса А(H1N1), известного как "свиной грипп", умерли два человека. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Давид Сергеенко, информирует Новости-Грузия во вторник, 25 декабря.

Так, в Батуми умерла 53-летняя женщина, а второй летальный исход зафиксирован в Кутаиси. По словам министра, Грузия пока не находится на пороге эпидемии.

"Главное, чтобы все знали симптомы начала гриппа и в случае их проявления сразу же обращались к семейному врачу", – сказал Сергеенко.

А(H1N1) пандемический – наиболее распространенный тип гриппа, который вызывает самые масштабные эпидемии. Впервые был открыт в 1931 году американским ученым Ричардом Шоупом. В 2009 году стал известен под названием "свиной грипп".

Ранее был зафиксирован случай смерти годовалого ребенка в Одесской области от гриппа A (H1N1), известного также как "свиной" грипп.

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Источник: korrespondent.net