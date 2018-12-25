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25. 12. 2018

Brexit поставил под угрозу выживание пингвинов - СМИ

Выход Британии из Евросоюза ставит под угрозу европейские программы по сохранению пингвинов, сообщает Politico. Как отмечается, британские заморские территории являются домом для большого количества пингвинов, и Британия ответственна за сохранность этих птиц больше чем любая другая страна в мире.

Группы защиты дикой природы в Великобритании и ее заморских территориях утверждают о своей "острой обеспокоенности" относительно будущего финансируемых ЕС проектов сохранения видов в Британии и ее территориях за рубежом. По их словам, британский департамент окружающей среды не высказал никаких обязательств по финансированию программ после 2020 года, когда завершится переходный период для Brexit и это будет иметь ужасные последствия для исчезающих видов.

Королевское общество защиты птиц и неправительственная организация Falklands Conservation обеспокоены тем, что программы сохранения видов ЕС не будут заменены. В частности, их беспокоит, что без грантов от LIFE (Финансовый инструмент для окружающей среды) и BEST (Биоразнообразие и экосистемные услуги на территориях за рубежом) мировые усилия по сохранению редких и уникальных видов будут под угрозой.

Так, продолжение финансирования от фонда LIFE гарантировано в рамках текущего единого "окна расходов" ЕС только в 2020 году.

В британском правительстве утверждают, что страна и так взяла на себя лидерство в плане сохранения окружающей среды и важных видов. "Поскольку мы выходим из ЕС, у нас появляется уникальная возможность создать даже более яркое, зеленое будущее для Соединенного Королевства на его условиях. Мы признаем важность государственного финансирования в поддержке этой сферы и мы изучаем возможности предоставления средств после выхода из ЕС", - заявили в правительстве Великобритании.

Ранее сообщалось, что ученые, спустя 22 года работ, выяснили, что едят пингвины.

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Источник: korrespondent.net

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