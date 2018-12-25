При столкновении повозок в Германии пострадали 20 человек

При столкновении двух конных повозок в Баварии получили травмы около 20 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press во вторник, 25 декабря.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде в коммуне Пфронтен на юге Баварии. В каждой из карет находилось по десять человек, в том числе дети.

Травмы двух пострадавших оцениваются как тяжелые. Одного из них доставили в больницу на вертолете.

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Источник: korrespondent.net