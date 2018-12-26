В РФ опубликовали санкционный список по Украине

Правительство РФ в воскресенье, 25 декабря, опубликовало расширенный санкционный список против Украины.

В российском "черном списке" появились семь новых украинских компаний, а также 245 человек. Среди них политики, бизнесмены и общественные деятели.

Всего под ограничения на данный момент попадают 567 физических лиц и 75 компаний из Украины.

Санкции коснутся Государственного экспортно-импортного банка Украины, компании Центрэнерго, Укроборонпрома и Укрспецэкспорта, Первой логистической компании, страховой группы ТАС и ООО ТЭП Вертикаль.



Среди новых фигурантов списка − мэр Одессы Геннадий Труханов, основной бенефициар телеканала NewsOne Евгений Мураев, первый замглавы МВД Сергей Яровой, начальник госпогранслужбы Петр Цигикал, замглавы Национальной полиции Вадим Троян, начальник главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба и ряд депутатов Верховной Рады.

Напомним, 25 декабря о расширении списка мер против Украины сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Нынешняя версия "черного списка" дополняет документ, который был подписан 1 ноября. Тогда под ограничения попали 322 физических и 68 юридических лица из Украины.

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Источник: korrespondent.net