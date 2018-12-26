Глава Пентагона перед отставкой провел Рождество на работе

Глава Пентагона Джеймс Мэттис, который через несколько дней покинет свой пост, провел Рождество на работе. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщило издание The New York Post.

Ранее он записал поздравление для американских военнослужащих с праздником.

"Говорю спасибо всем парням и девушкам, которые держат линию обороны в 2018 году на суше, в море или воздухе, и сохраняют веру. Желаю вам счастливого Рождества и да хранит вас Бог", − отметил Мэттис.

Он подчеркнул, что с момента обретения независимости в 1776 году американские войска пропускали праздники, чтобы защищать американскую демократию.

"На горизонте видны тучи, однако благодаря вам наши соотечественники, находясь дома, чувствуют себя в безопасности", − указал глава Пентагона.

Напомним, 21 декабря стало известно, что министр обороны США уходит в отставку. Об этом сообщил президент Дональд Трамп.

По словам Мэттиса, причиной его решения стали разногласия с Трампом по ключевым вопросам обороны.

Сначала предполагалось, что глава Пентагона уволится в конце февраля 2019 года, однако президент решил ускорить процесс ухода Мэттиса, заявив, что тот покинет свой пост уже 1 января.

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Источник: korrespondent.net