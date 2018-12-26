Глава Пентагона перед отставкой провел Рождество на работе

Ранее он записал поздравление для американских военнослужащих с праздником.
"Говорю спасибо всем парням и девушкам, которые держат линию обороны в 2018 году на суше, в море или воздухе, и сохраняют веру. Желаю вам счастливого Рождества и да хранит вас Бог", − отметил Мэттис.
Он подчеркнул, что с момента обретения независимости в 1776 году американские войска пропускали праздники, чтобы защищать американскую демократию.
"На горизонте видны тучи, однако благодаря вам наши соотечественники, находясь дома, чувствуют себя в безопасности", − указал глава Пентагона.
Напомним, 21 декабря стало известно, что министр обороны США уходит в отставку. Об этом сообщил президент Дональд Трамп.
По словам Мэттиса, причиной его решения стали разногласия с Трампом по ключевым вопросам обороны.
Сначала предполагалось, что глава Пентагона уволится в конце февраля 2019 года, однако президент решил ускорить процесс ухода Мэттиса, заявив, что тот покинет свой пост уже 1 января.
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Источник: korrespondent.net
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