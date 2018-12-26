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26. 12. 2018

Израиль совершил ракетную атаку на Дамаск − СМИ

ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на западные окрестности Дамаска. Об этом вечером во вторник, 25 декабря, сообщило агентство SANA.

Отмечается, что большинство ракет были сбиты. 

"Сирийская ПВО отразила атаку и сбила большую часть ракет, выпущенных с самолетов ВВС Израиля, зашедших через ливанское воздушное пространство", − заявил агентству сирийский военный источник.

В результате инцидента, пострадали трое сирийских военных и был поврежден склад боеприпасов.

При этом источник не назвал конкретных населенных пунктов, подвергшихся атаке.

По данныи сирийских СМИ, атака началась в 22.00 вторника и продолжалась более 1,5 часа.

Отметим, в армии Израиля сообщили, что военные задействовали систему противоракетной обороны для перехвата зенитной ракеты, выпущенной из Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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