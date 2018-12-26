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26. 12. 2018

Госдеп осудил атаку на здание МИД Ливии

Вашингтон осуждает атаку на здание МИД Ливии в Триполи. Об этом во втроник, 25 декабря сообщил в Twitter заместитель представителя Госдепартамента США Роберт Палладино.

"США решительно осуждают сегодняшнюю террористическую атаку на министерство иностранных дел в Триполи. Мы выражаем наши искренние соболезнования и поддерживаем всех ливийцев, которые борются с терроризмом и стремятся к процветающей, стабильной и безопасной Ливии", − отметил Палладино.

The U.S. strongly condemns today's terrorist attack on the Ministry of Foreign Affairs in #Tripoli. We offer our sincere condolences and stand with all Libyans as they fight terrorism and work towards a prosperous, stable, and secure #Libya.

— Robert Palladino (@StateDeputySPOX) December 25, 2018

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в здании Министерства иностранных дел Ливии три человека погибли и 21 пострадал.

Среди погибших − смертник, приведший в действие взрывное устройство, еще одного нападавшего застрелил охранник.

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Источник: korrespondent.net

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