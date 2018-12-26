В Британии предложили проверять пилотов самолетов на сонливость

Британская ассоциация пилотов авиакомпаний (BALPA) предупредила политиков, что самую большую угрозу безопасности пассажиров самолетов несет сонливость пилотов, сообщает The Telegraph.

Профсоюз, который представляет более 10 000 британских пилотов заявил, что хочет, чтобы авиакомпании использовали компьютерные программы для оценки уровня усталости пилотов на основе перечня полетов, который создается за несколько недель до выполнения ими своих обязанностей.

В соответствии с правилами, установленными Европейским агентством по авиационным стандартам, пилоты, которые заявляют, что они слишком устали, не должны лететь.

Тем не менее, утверждается, что они все равно отправляются в рейс, так как опасаются штрафов или даже увольнения.

При этом авиакомпании, в том числе British Airways, easyJet и Virgin Atlantic, заявили, что они соответствуют всем требованиям безопасности и стандартам EASA (Европейское агентство авиационной безопасности).

Ранее сообщалось, что пилот австралийского чартерного грузового рейса уснул за штурвалом и пролетел мимо нужного аэропорта.

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Источник: korrespondent.net