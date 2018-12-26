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26. 12. 2018

В Китае хотят отменить перевоспитание проституток

Власти Китая могут отменить действующие около 30 лет правила, предусматривающие задержание и обязательное перевоспитание проституток и их клиентов. Об этом в среду, 26 декабря, сообщило издание China Daily.

Инициатива об отмене действующих правил была представлена Комитетом по правовым вопросам Всекитайского собрания народных представителей.

Комитет призывает компетентные органы внести сответствующее предложение для отмены существующих правил.

Согласно установленным Государственным советом в 1990-х годах правилам, проститутки и их клиенты за свою деятельность могут быть задержаны и заключены под стражу на срок от шести месяцев до двух лет.

За это время заключенные должны пройти образовательный курс по этическим и юридическим вопросам, они также должны выполнять полезные работы и проходить медицинское обследование.

Ожидается, что предложение может быть одобрено в субботу, 29 декабря, когда сессия закроется.

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Напомним, в феврале 2018 года власти Амстердама ужесточили правила экскурсий в Квартале красных фонарей.

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Источник: korrespondent.net

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