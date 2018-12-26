Атаку на здание МИД Ливии совершили террористы ИГ

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в Триполи. Об этом в среду, 26 декабря, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на зарубежные СМИ.

По имеющимся данным, атаку на МИД Ливии в Триполи совершили три боевика группировки с поясами смертников и автоматическим оружием.

Отмечается, что атака на МИД началась с поджога трех машин рядом со зданием министерства.

Затем нападавшие открыли стрельбу, пытаясь прорваться в здание. Один террорист был убит охранниками МИД, двум другим удалось проникнуть внутрь здания, где они подорвали себя.

В Минздрав страны сообщили, что, по меньшей мере, три человека, помимо самих террористов, были убиты, 21 ранен.

Ранее сообщалось, что террористы-смертники совершили нападение на здание Министерства иностранных дел Ливии.

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Источник: korrespondent.net