Атаку на здание МИД Ливии совершили террористы ИГ

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в Триполи. Об этом в среду, 26 декабря, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на зарубежные СМИ.
По имеющимся данным, атаку на МИД Ливии в Триполи совершили три боевика группировки с поясами смертников и автоматическим оружием.
Отмечается, что атака на МИД началась с поджога трех машин рядом со зданием министерства.
Затем нападавшие открыли стрельбу, пытаясь прорваться в здание. Один террорист был убит охранниками МИД, двум другим удалось проникнуть внутрь здания, где они подорвали себя.
В Минздрав страны сообщили, что, по меньшей мере, три человека, помимо самих террористов, были убиты, 21 ранен.
Ранее сообщалось, что террористы-смертники совершили нападение на здание Министерства иностранных дел Ливии.
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Источник: korrespondent.net
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