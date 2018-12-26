КНДР и Южная Корея провели церемонию соединения железных дорог

КНДР и Южная Корея провели в среду, 26 декабря, символическую церемонию соединения своих железных дорог, сообщает Интерфакс.

Она началась около 10.00 утра по местному времени (3:00 по киевскому времени) на северокорейской станции Пханмун в пограничном городе Кэсон.

Для участия в мероприятии на железнодорожную станцию КНДР прибыл специальный поезд со 100 южнокорейскими участниками. Среди них были министр транспорта Ким Хен Ми, министр объединения Чо Мен Гюн, парламентские лидеры и другие должностные лица.

Делегацию КНДР представляли заместитель министра железных дорог КНДР Ким Юн Хек, а также председатель комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон.

Кроме того, как отмечает агентство, в мероприятии приняли участие представители ООН,России, Китая и Монголии.

Отмечается, что церемония закладки фундамента расценивается как символический запуск автодорожного и железнодорожного проекта, а не фактическое начало работ.

По данным южнокорейского министерства по делам объединения двух Корей, будут проведены дополнительные проверки, разработаны планы и проекты.

"Фактическое строительство будет вестись в соответствии с ситуацией, связанной с денуклеаризацией Севера и глобальными санкциями против Северной Кореи", − говорится в сообщении .

Напомним, ранее лидеры двух Корей КНДР − Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын − договорились до конца 2018 года начать работы по соединению железных и автомобильных дорог на западе и востоке.

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Источник: korrespondent.net