Лента RSS
Подписаться на ленту
26 декабря 2018, среда, 08:07
+2°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,44
26. 12. 2018

Министру финансов США грозит отставка − CNN

 
Президент США Дональд Трамп недоволен работой министра финансов Стивена Мнучина. Об этом CNN рассказал близкий к Белому дому источник. 
 
Отмечается, что 25 декабря Трамп заверил журналистов, что доверяет министру финансов, а также считает его талантливым и умным человеком.
 
Однако, по информации источника телеканала, на самом деле президент считает Мнучина ответственным за снижение основных биржевых индексов накануне Рождества.
 
Он также указал, что министр финансов находится в "серьезной опасности", а растущее недовольство главы государства может привести к его увольнению.
 
"Мнучин находится под прицелом", − подчеркнул собеседник CNN. 
 
Белый дом отвергает данную информацию.
 
Напомним, на прошлой неделе был зафиксирован рекордный с 2008 года обвал на фондовом рынке США. 
 
Ранее Трамп рассказал о недовольстве работой председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я много чего могу понять и простить. Кроме запятой между подлежащим и сказуемым. Зачем люди, делают это?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.