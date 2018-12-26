Министру финансов США грозит отставка − CNN

Президент США Дональд Трамп недоволен работой министра финансов Стивена Мнучина. Об этом CNN рассказал близкий к Белому дому источник.

Отмечается, что 25 декабря Трамп заверил журналистов, что доверяет министру финансов, а также считает его талантливым и умным человеком.

Однако, по информации источника телеканала, на самом деле президент считает Мнучина ответственным за снижение основных биржевых индексов накануне Рождества.

Он также указал, что министр финансов находится в "серьезной опасности", а растущее недовольство главы государства может привести к его увольнению.

"Мнучин находится под прицелом", − подчеркнул собеседник CNN.

Белый дом отвергает данную информацию.

Напомним, на прошлой неделе был зафиксирован рекордный с 2008 года обвал на фондовом рынке США.

Ранее Трамп рассказал о недовольстве работой председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

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Источник: korrespondent.net