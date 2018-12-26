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26. 12. 2018

В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на итальянском острове Сицилия. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился в 180 км к востоку от города Палермо.

К настоящему моменту информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

M4.9 #earthquake (#terremoto) strikes 15 km E of #Catania (#Italy) 12 min ago. Read eyewitnesses' stories & share yours: https://t.co/zT89TcQYbF

— EMSC (@LastQuake) 26 декабря 2018 г.

Напомним, 24 декабря на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна.

Как сообщалось, 22 декабря на Индонезию обрушилось мощное цунами. Предполагается, что его спровоцировал подводный оползень, причиной которого стала активность вулкана Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной Луны. По последним данным,погибли 429 человек.

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Источник: korrespondent.net

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