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26. 12. 2018

Япония отменяет 30-летний мораторий на охоту на китов

В следующем году Япония покинет Международную китобойную комиссию и восстановит коммерческий китобойный промысел, сообщает агентство AFP.
 
 
"Мы решили выйти из Международной китобойной комиссии, чтобы восстановить коммерческий китобойный промысел в июле следующего года", - заявил журналистам представитель правительства Йошихиде Суга.
 
Это решение было принято после того, как в начале года Япония не смогла убедить МКК позволить ей восстановить коммерческий китобойный промысел.
 
"Коммерческий китобойный промысел ... будет ограничен территориальными водами Японии и исключительными экономическими зонами. Мы не будем охотиться в водах Антарктики или в южном полушарии", - сказал Суга.
 
Выход из комиссии означает, что японские китобойные суда смогут возобновить охоту в японских прибрежных водах на китов, которые в настоящее время охраняются МКК.
 
 
При этом Япония, выйдя из МКК, не сможет продолжать вылов китов для так называемых научных исследований в Антарктике, которые были разрешены в рамках Договора об Антарктике.
 
Выход означает, что Япония присоединяется к Исландии и Норвегии, открыто отвергая запрет МКК на коммерческую охоту на китов.
 
Группы активистов защитников животных раскритиковали это решение, а Greenpeace назвал это объявление "коварным".
 
"Сегодняшняя декларация не соответствует шагам международного сообщества, не говоря уже о защите, необходимой для сохранения будущего наших океанов и этих величественных существ", - сказал Сэм Аннесли, исполнительный директор Greenpeace Japan.
 
Мораторий на коммерческую охоту на китов действует с 1986 года.
 
Отметим, недавно в акватории Красного моря был впервые в истории замечен синий кит.
 

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Источник: korrespondent.net

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