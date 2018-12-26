Япония отменяет 30-летний мораторий на охоту на китов

В следующем году Япония покинет Международную китобойную комиссию и восстановит коммерческий китобойный промысел, сообщает агентство AFP.

"Мы решили выйти из Международной китобойной комиссии, чтобы восстановить коммерческий китобойный промысел в июле следующего года", - заявил журналистам представитель правительства Йошихиде Суга.

Это решение было принято после того, как в начале года Япония не смогла убедить МКК позволить ей восстановить коммерческий китобойный промысел.

"Коммерческий китобойный промысел ... будет ограничен территориальными водами Японии и исключительными экономическими зонами. Мы не будем охотиться в водах Антарктики или в южном полушарии", - сказал Суга.

Выход из комиссии означает, что японские китобойные суда смогут возобновить охоту в японских прибрежных водах на китов, которые в настоящее время охраняются МКК.

При этом Япония, выйдя из МКК, не сможет продолжать вылов китов для так называемых научных исследований в Антарктике, которые были разрешены в рамках Договора об Антарктике.

Выход означает, что Япония присоединяется к Исландии и Норвегии, открыто отвергая запрет МКК на коммерческую охоту на китов.

Группы активистов защитников животных раскритиковали это решение, а Greenpeace назвал это объявление "коварным".

"Сегодняшняя декларация не соответствует шагам международного сообщества, не говоря уже о защите, необходимой для сохранения будущего наших океанов и этих величественных существ", - сказал Сэм Аннесли, исполнительный директор Greenpeace Japan.

Мораторий на коммерческую охоту на китов действует с 1986 года.

Отметим, недавно в акватории Красного моря был впервые в истории замечен синий кит.

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Источник: korrespondent.net