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26. 12. 2018

В России украинец получил восемь лет тюрьмы за "шпионаж"

В России Нижегородский областной суд вынес обвинительный приговор гражданину Украины Игорю Кияшко по делу "о шпионаже" и "попытке контрабанды" частей двигателя военного самолета.

Об этом сообщает Интерфакс в среду, 26 декабря, со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерия Лазарева.

"Назначено восемь лет строгого режима", – сказал он.

Лазарев не уточнил статьи УК РФ, по которым Кияшко был признан виновным, но добавил, что "заседание проходило в закрытом режиме из-за секретных сведений".

Напомним, 10 апреля в России задержали 42-летнего Игоря Кияшко, который сам является адвокатом и майором МВД в отставке. Его обвинили по делу о контрабанде деталей для авиационных двигателей, а позднее – в сборе данных о ракетных комплексах С-400. Кияшко утверждал, что во время задержания ему подбросили секретные документы. Он категорически отрицал все обвинения против себя.

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Источник: korrespondent.net

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