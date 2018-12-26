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26. 12. 2018

В Варшаве во время пожара погибли шесть человек

В Варшаве в деревянном доме на территории одной из промышленных зон произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщает tvn24 в среду, 26 декабря.

Отмечается, что площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Спасатели обнаружили несколько газовых баллонов, которые пришлось оперативно охладить, чтобы избежать взрыва.

Всего в тушении пожара принимали участие 32 человека. Тела погибших были обнаружены уже после того, как пожар потушили. В полиции считают, что погибшие были бездомными.

Причину пожара пока не установили.

Cмотрите фотогалерею: В Варшаве во время пожара погибли шесть человек

Ранее в селе Яблуница Ивано-Франковской области сгорела гостиница Простоквашино, погиб один человек. Обслуживающий персонал эвакуировал постояльцев до прибытия спасателей.

А в Запорожской области в результате пожара в частном доме в селе Чкалово Приазовского района погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net

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