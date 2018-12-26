ДТП с автобусами в Турции: три жертвы, 55 пострадавших

По меньшей мере три человека погибли и 55 получили ранения в двух авариях с автобусами в центральной части Турции и столице Анкаре. Об этом сообщает Daily Sabah в среду, 26 декабря.

По данным СМИ, три человека, в том числе ребенок, погибли в провинции Кыршехир. Еще 35 человек получили ранения после того, как автобус свернул с дороги и перевернулся из-за сильного снегопада. Местные власти отметили, что 6 раненых находятся в критическом состоянии.

Вторая авария произошла возле Анкары, в результате чего 20 человек получили ранения. О погибших не сообщалось.

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Ранее сообщалось, что не менее пяти человек погибли и более 20 получили травмы после того, как неизвестный мужчина, вооруженный ножом, угнал автобус и врезался на нем в пешеходов в провинции Фуцзянь на юго-востоке КНР.

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Источник: korrespondent.net