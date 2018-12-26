Россия обратилась к Западу по ситуации на Азове

Россия призывает Запад воздержаться от поддержки новых "провокаций" Украины в Керченском проливе. Об этом в среду, 26 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, Москва также просит оказать влияние на Киев и заставить воздержаться от опрометчивых шагов.

"Мы рассчитываем, что западные кураторы Украины не только воздержатся от участия в этой абсолютно безумной инициативе, но и найдут способы урезонить правящий режим в Киеве и заставить его отказаться от принятия опрометчивых шагов, которые могут привести к очередному витку эскалации в регионе", - сказала Захарова.

Ранее в РФ обвинили Великобританию в подстрекательстве Украины к новым военным провокациям. Так в Москве отреагировали на заход британского военного корабля в порт Одессы и предложение замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, который предложил отправить корабль ВМС Великобритании через Керченский пролив.

Отметим, в посольстве США в Украине призывали Россию сохранить Керченский пролив открытым и прекратить преследование международного судоходства в Азовском море.

При этом президент России Владимир Путин заявил, что строительство моста в Крым не мешает судоходству в Керченском проливе.

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Источник: korrespondent.net