Посетитель с пистолетом поздравил сотрудников банка

Посетитель одного из крупных банков Краснодара (РФ) ворвался в отделение с пистолетом в руке, чтобы поздравить сотрудников. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает Блокнот Краснодара, опубликовав соответствующее видео.
Отмечается, что мужчина показал сотрудникам пистолет, поздравил с Новым годом и вышел из отделения банка.
"Он сказал единственную фразу "С Новым годом" и покинул помещение", - сообщили в пресс-службе полиции.
Как пояснили правоохранители, молодой человек не выдвигал никаких требований. Было ли у него в руках настоящее оружие или муляж, пока неизвестно.
Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают личность мужчины.
Напомним, в начале декабря в Бразилии при попытке ограбления банка погибли 13 человек.
А в Мукачево неизвестные грабители проникли в хранилище филиала VS Банка и обчистили там до 35 банковских ячеек, в которых находились ценности клиентов. Для этого злоумышленники проломили несколько уровней железобетонных перекрытий банка.
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Источник: korrespondent.net
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