Посетитель с пистолетом поздравил сотрудников банка

Посетитель одного из крупных банков Краснодара (РФ) ворвался в отделение с пистолетом в руке, чтобы поздравить сотрудников. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает Блокнот Краснодара, опубликовав соответствующее видео.

Отмечается, что мужчина показал сотрудникам пистолет, поздравил с Новым годом и вышел из отделения банка.

"Он сказал единственную фразу "С Новым годом" и покинул помещение", - сообщили в пресс-службе полиции.

Как пояснили правоохранители, молодой человек не выдвигал никаких требований. Было ли у него в руках настоящее оружие или муляж, пока неизвестно.

Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают личность мужчины.

Напомним, в начале декабря в Бразилии при попытке ограбления банка погибли 13 человек.

А в Мукачево неизвестные грабители проникли в хранилище филиала VS Банка и обчистили там до 35 банковских ячеек, в которых находились ценности клиентов. Для этого злоумышленники проломили несколько уровней железобетонных перекрытий банка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net