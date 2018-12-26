В РФ объяснили расширение санкций против Украины

Расширение санкций Россией в отношении Украины стало реакцией Москвы на действия Киева после инцидента в Керченском проливе. Об этом сказал первый вице-премьер РФ Антон Силуанов, сообщает Интерфакс в среду, 26 декабря.

"Не мы приняли санкционную риторику, не мы реализуем антироссийские санкции, но не отвечать мы тоже не можем. На последние решения, которые Украина приняла в рамках так называемого инцидента в Азовском море, мы приняли свой ответ. Попали под санкции украинские парламентарии, украинские олигархи, все те, кто занимается сегодня антироссийской риторикой", – сказал Силуанов.

По его словам, санкции включают в себя различные ограничения и заморозку активов, которые есть в России, запрет на расчеты, заморозку счетов в банках.

"Мы считаем, что это адекватная реакция на те ограничения, которые вводятся в отношении России. Собственно, мы и дальше так будем отвечать", – резюмировал Силуанов.

Напомним, 25 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширившее российские санкции против Украины.

Позже стало известно, что в российском "черном списке" появились семь новых украинских компаний, а также 245 человек. Среди них известные политики, бизнесмены и общественные деятели.

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Источник: korrespondent.net