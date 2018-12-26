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26. 12. 2018

Израильские военные обстреляли авто атаковавшего палестинца

В Израиле военные обезвредили палестинца, который попытался на автомобиле протаранить их на Западном берегу реки Иордан, сообщает в среду, 26 декабря, телерадиокомпания Кан со ссылкой на пресс-службу армии.

О наличии пострадавших со стороны израильтян и состоянии нападавшего информации не поступало.

"Нападавший прибыл из района (палестинского города) Наблуса и попытался совершить наезд на гражданских лиц и военных... Военнослужащие предотвратили теракт, нейтрализовав злоумышленника", - сказано в сообщении.

Также была опубликована фотография автомобиля со следами от пуль на лобовом стекле. Судя по снимку, передняя часть автомобиля сильно пострадала от столкновения с металлическими столбиками, которыми израильтяне ограждают автобусные остановки на Западном берегу.

Ранее в Израиле палестинец застрелил двух военных. Теракт произошел на автобусной остановке к северу от Иерусалима. До этого на автобусной остановке возле еврейского поселения Офра на Западном берегу реки Иордан палестинцы открыли огонь из автомобиля по группе израильтян. Тогда в результате стрельбы пострадали шесть человек.

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Источник: korrespondent.net

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