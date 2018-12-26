США построят две базы в Ираке на границе с Сирией – СМИ

США построят две новые военные базы в районе стыка границ Ирака, Иордании и Сирии, через который проходят важные транспортные артерии. Об этом сообщает Анадолу в среду, 26 декабря, со ссылкой на член местного совета иракской провинции Аль-Анбар Фархана Дулейми.

Отмечается, что базы будут расположены в стратегически важных точках иракско-сирийской границы. Одна база будет находиться к северу от селения Ар-Румана в районе Каим, а вторая – к востоку от района Рутба.

Дулейми отметил, что американские базы внесут вклад в обеспечение безопасности иракско-сирийской границы.

В Ираке с 2014 года дислоцировано около пяти тысяч американских военнослужащих.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о победе над ИГИЛ в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны.

Трамп свое решение объяснил тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета. По его словам, Турция уничтожит остатки ИГИЛ в Сирии.

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Источник: korrespondent.net