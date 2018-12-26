Путин назвал гарант безопасности России

Как сообщили в пресс-службе Кремля, возможности испытанного планирующего крылатого блока позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны, что обеспечивает эффективное преодоление всех существующих и перспективных систем ПРО.

"В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона", - говорится в сообщении.

Путин заявил, что успешно прошедшая испытания система "Авангард" неуязвима для современных и перспективных ПВО и ПРО pic.twitter.com/LpSIJxfTm6 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 26, 2018

Напомним, 18 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг дал России 60 дней, чтобы начать выполнять соглашение по ракетам, после чего США разорвут договор.