Без елки и Санты. Мелания спасла Рождество от мужа

Американский президент Дональд Трамп остался на Рождество один в Белом доме из-за блокировки работы правительства в связи с непринятием конгрессом законопроекта о бюджете.

Рождественские каникулы президентская семья обычно проводит в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, однако в этом году правительственный кризис задержал Трампа в Вашингтоне и Мелании пришлось вернуться из солнечного штата.

24 декабря в Белом доме Дональд и Меланья Трамп принимали звонки от детей. Президент намекал детям, что Санта Клауса не существует, а первая леди нашла для детей ободряющие слова. Рождество в США также было омрачено погасшей национальной елкой. Корреспондент.net рассказывает подробности.

В Соединенных Штатах с 22 декабря сотрудники ряда министерств и ведомств ушли в неоплачиваемый отпуск или продолжили работать, но уже не получая зарплату.

"Шатдаун" был вызван тем, что конгресс не принял законопроект о бюджете, предусматривавший выделение 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой - одно из главных предвыборных обещаний Трампа. Представители Демократической партии настаивают на сумме 1,3 миллиарда долларов.

Приостановка работы затронула четверть федерального правительства: девять из 15 министерств и десятки агентств. В частности, Госдеп, министерства внутренней безопасности, юстиции, транспорта, внутренних дел, сельского хозяйства.

Приостановка работы правительства затронула около 800 тысяч служащих, половина из которых будет работать без оплаты труда, а другая - находится в неоплачиваемом отпуске.

Службы, выполняющие жизненно важные функции, продолжают работу.

Предположительно, американское правительство вернется к работе не ранее 3 января, когда запустят обновленный состав конгресса.

Вечером 21 декабря гирлянду на главной рождественской елке США, установленной в Вашингтоне недалеко от Белого дома, повредил взобравшийся на елку мужчина. Подсветка на елке была отключена, а доступ к дереву закрыт по соображениям безопасности.

Из-за приостановки работы правительства, специалисты из Службы национальных парков, отвечающей за главную рождественскую елку США, не могут приступить к починке гирлянды.

В первой половине дня 24 декабря американский президент разразился десятью сообщениями в своем микроблоге в Twitter, последним из которых оказалась жалоба на одиночество.

"Я совсем один (бедный я) в Белом доме в ожидании, пока демократы вернутся и договорятся о чрезвычайно нужной безопасности границ. В какой-то момент нежелание демократов договориться будет стоить стране больше денег, чем стена на границе, о которой мы все говорим. Безумие!", - написал он.

Через полчаса после последнего твита Меланья Трамп уже садилась в правительственный самолет C37A из Палм-Бич в Вашингтон.

По возвращении в Вашингтон Меланья и Дональд Трамп приняли участие в акции NORAD отслеживает Санту. Президент и первая леди США отвечали на звонки детей, которые хотели узнать, где сейчас Санта-Клаус и когда он доставит им подарки.

Как отметили на портале Deadline, просмотрев запись их бесед, Меланья говорила детям ободряющие слова, в то время как Трамп попытался "развенчать магию" Рождества.

СМИ обратили внимание на один из диалогов Трампа. Президент поздравил ребенка с Рождеством, спросил, сколько ему лет и как он учится в школе. А затем с улыбкой поинтересовался: "Ты все еще веришь в Санту? Потому что в семь лет это странно, верно?".

Пользователи социальных сетей обрушились на Трампа с критикой.

На следующий день издание Post and Courier нашло ребенка, с которым говорил Трамп о Санте.

Семилетняя девочка по имени Коллман Ллойд из города Лексингтон в Южной Каролине позвонила в NORAD, чтобы узнать, где сейчас пролетает Санта-Клаус, и ей неожиданно предложили поговорить с президентом.

Родители девочки рассказали BuzzFeed, что не разделают критику в адрес Трампа из-за его слов о Санта Клаусе.

"Глупо, что это стало таким важным событием. Меня это не обеспокоило - мне нравится, когда с моими детьми говорят как со взрослыми", - сказал отец девочки.

Ее мать отметила, что она является учителем и эти слова ее не смутили. Он был очень добр, подчеркнула она.

Коллман, в свою очередь, заверила журналистов, что верит в Санта-Клауса. На Рождество он принес ей куклу.

В конце ноября по традиции первая леди США украшает Белый дом. В этом году Мелания выбрала "кроваво-красные" ели.

Как отметила газета Washington Post, Трамп, при этом, пропустила традиционное интервью о праздничных украшениях Белого дома, ограничившись лишь публикацией видеоролика в Twitter.

