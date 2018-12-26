СМИ выбрали топ-10 обманов Трампа за год

Президент США Дональд Трамп неоднократно вводил в заблуждение американскую общественность в 2018 году. Поэтому американский телеканал NBC News сделал подборку из 10 его главных обманов.

На первом месте стоит утверждение Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой. "Мы строим стену, как мы и говорили", - cказал Трамп в октябре 2018 года. Кроме того, в декабре он сказал, что за стену платит Мексика. По его словам, строительство стены уже началось, а в некоторых частях реконструкция уже завершена. Однако, как отмечается, все это не соответствует правде. Так, в настоящее время правительство ремонтирует и заменяет старые участки пограничного ограждения, но строительство нового участка еще не началось и уже не начнется в этом году, пишет NBC.

На втором месте слова Трампа о том, что республиканцы помогают людям с существующими заболеваниями.

На третьем NBC поставил заявление президента США о том, что дело о вменяемом России вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году является "охотой на ведьм". Эту фразу он повторил более 100 раз, подсчитал NBC. Однако телеканал обращает внимание на то, что спецпрокурор США Роберт Мюллер уже предъявил обвинения более 33 фигурантам "российского дела", а три высокопоставленных помощника Трампа получили обвинительные заключения.

Четвертым стоит заявление Трампа о том, что Барак Обама ввел практику разделения семей мигрантов.

На пятом заявление о том, что США достигли экономического подъема в исторических масштабах. На седьмом месте слова о самом крупнейшем сокращении налогов в американской истории. Заявление Трампа о том, что пошлины делают Америку богатой, на восьмом месте. На последнем месте стоит громкое заявление президента США о том, что его администрация смогла добиться большего, чем предыдущие.

Как известно, в правительстве США наступил "шатдаун" из-за денег на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп заявил, что не намерен идти на уступки в данном вопросе и часть федеральных учреждений в США будет закрыта до тех пор, пока демократы продолжат саботировать выделение средств.

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Источник: korrespondent.net