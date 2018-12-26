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26. 12. 2018

В Афганистане отложат президентские выборы

Выборы президента в Афганистане, назначенные на апрель 2019 года, могут быть отложены. Вероятнее всего, голосование будет проведено в июне года, заявил в среду, 26 декабря, представитель Независимой избирательной комиссии Афганистана Забихулла Садат. Перенос объясняется причинами, связанными с техническими проблемами, а также отсутствием зарегистрированных кандидатов.

Регистрация кандидатов в президенты началась 22 декабря. Она должна была закончиться 2 января, однако срок будет продлен в связи с тем, что в настоящий момент никто не подал свою кандидатуру, объяснил Садат. Как отметил другой член комиссии, Хафизулла Хашеми, решение о переносе выборов обсуждалось с представителями ООН и стран, оказывающих помощь Афганистану.

В качестве других возможных причин для переноса выборов называется намерение США значительно сократить количество американских военнослужащих, находящихся в Афганистане, и общее ухудшение ситуации с безопасностью в стране. Каждый день в боях с талибами гибнут в среднем 35 солдат и полицейских, только за этот год лишь в Кабуле произошло 22 больших теракта, общее число погибших при этом превысило 500 человек.

В конце октября 2018 года с опозданием почти на два года в Афганистане прошли парламентские выборы. Избирательная комиссия до сих пор не объявила официальные результаты. Нынешним президентом Афганистана является Ашраф Гани, он был избран на эту должность в 2014 году.

Отметим, в Кабуле надеются на то, что информация о намерении США вывести часть своего воинского контингента из Афганистана подтвердится.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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